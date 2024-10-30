Іспанію накрила масштабна повінь: загинули понад 50 людей

Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

За даними оперативно-координаційного центру МВС Іспанії, з 29 жовтня внаслідок повені загинула 51 людина. Наразі особи загиблих установлюють.

У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

Крім того, через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.

Національний оператор залізничної інфраструктури ADIF заявив, що зупинив рух високошвидкісних поїздів між Мадридом і східним портом Валенсії. Відомо також, що в південному регіоні Андалусія зійшов із рейок швидкісний поїзд із 276 пасажирами, - ніхто не постраждав.