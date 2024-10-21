Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та евакуація: Італія та Франція постраждали від сильної повені

Про це інформує EuroNews.

Повінь в Італії

Найбільше постраждала італійська область Емілія-Романья. У місті Болонья випало понад 160 мм опадів. У сусідньому П'яноро паводкова хвиля знесла автомобіль, внаслідок чого загинула одна людина.

В місті Кастель Маджоре до рятувальних робіт було залучено армію.

В Емілії-Романьї, зокрема в Болоньї для порятунку людей, було здійснено понад 300 виїздів пожежних підрозділів, оскільки з берегів вийшли річки Равоне, Савена і Дзена, а також річка Ічіце.

Крім того, після того, як з берегів вийшов потік Кростоло, притока річки По, були евакуйовані мешканці муніципалітету Кадельбоско-ді-Сопра.

На італійському острові Сицилія екстрені служби рятували людей з дахів будинків і застряглих автомобілів.

У провінції Агрідженто розлилася річка Сальто, яка вийшла з берегів у кількох місцях, затопивши частину прибережного міста Ліката.

У Флоренції з берегів вийшла також тосканська річка Ельза.

Повінь у Франції

У центральній Франції сильні зливи спричинили значні руйнування та перебої з електропостачанням.

Село Лімоні-ан-Ардеш, розташоване на березі Рони, найбільше постраждало від повені.

Станом на п'ятницю, 18 жовтня, звідти було евакуйовано понад 1000 людей, а прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що пожежники та інші рятувальники були задіяні в близько 2300 операціях.

Французьке метеорологічне агентство Meteo France зафіксувало 685,8 мм опадів за 48 годин в деяких районах Ардеш та Лозер.

Крім того, унаслідок повені в неділю, 20 жовтня загинула жінка, впавши в глибоку яму, що утворилася на департаментській дорозі D215 в комуні Бурзе (департамент Ардеш), передає BFMTV.

За даними видання, жінка наблизилася до встановленого периметра безпеки навколо ями, яка перекривала рух транспорту та пішоходів. Її знесло потоком води на 400 метрів, оскільки яма безпосередньо сполучалася з річкою Ла-Бурж.