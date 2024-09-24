Місячна норма впродовж доби: в Британії опади спричинили повінь, у Лондоні затопило футбольне поле

Про це повідомляє Euro News.

Згідно з повідомленням, у центральній і південній Англії випало від 60 до 80 міліметрів опадів. Сильні дощі затопили дороги, що призвело до припинення руху на деяких залізничних лініях Лондона, а також викликали численні затоплення будинків.

Синоптики прогнозують, що в деяких місцях випаде понад 120 мм опадів.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що отримала близько 350 викликів, пов'язаних з повінню. Рятувальники визволяли людей з автомобілів, допомагали людям з евакуації з будинків та реагували на затоплення підземних станцій, доріг, житлових будинків та офісів.

На стадіоні Cherry Red Records, що належить команді другої ліги англійської футбольної ліги AFC Wimbledon, сильні дощі призвели до утворення воронки на полі, в результаті чого було скасовано матч, запланований на вівторок.

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