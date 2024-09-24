Місячна норма впродовж доби: в Британії опади спричинили повінь, у Лондоні затопило футбольне поле
У понеділок, 23 вересня, у Великій Британії подекуди за 24 години випала місячна норма опадів, спричинивши повінь. У Лондоні вода розмила футбольне поле
Про це повідомляє Euro News.
Згідно з повідомленням, у центральній і південній Англії випало від 60 до 80 міліметрів опадів. Сильні дощі затопили дороги, що призвело до припинення руху на деяких залізничних лініях Лондона, а також викликали численні затоплення будинків.
Синоптики прогнозують, що в деяких місцях випаде понад 120 мм опадів.
Лондонська пожежна бригада повідомила, що отримала близько 350 викликів, пов'язаних з повінню. Рятувальники визволяли людей з автомобілів, допомагали людям з евакуації з будинків та реагували на затоплення підземних станцій, доріг, житлових будинків та офісів.
На стадіоні Cherry Red Records, що належить команді другої ліги англійської футбольної ліги AFC Wimbledon, сильні дощі призвели до утворення воронки на полі, в результаті чого було скасовано матч, запланований на вівторок.
Повінь у країнах Європи
15 вересня у BBC повідомляли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що в деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.
Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.
19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік повені буде ввечері 21 вересня.
Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії з власних будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії заявила, що Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.
21 вересня голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що повені, які охопили південний захід країни, поставили під загрозу понад 2 млн людей. Наразі режим стихійного лиха діє в 749 населених пунктах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе