В Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі

Про це повідомила Укрзалізниця.

Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні, 16 вересня, курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.

З початкових станцій за розкладом відправлятимуться рейси Прага - Перемишль - Прага, однак затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.

Рейс Чоп - Відень вагонами Угорщини класу Інтерсіті обмежений до Будапешта, коли Прага - Відень рухатиметься в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.

Водночас Укрзалізниця наголошує: потяги у сполученні України та Варшави, Перемишля, Хелма, Кошице, Будапешта і Захоні сьогодні курсують без змін.