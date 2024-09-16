В Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі
Через негоду в Польщі, Чехії та Австрії Укрзалізниця змінила рух потягів. Зокрема змін зазнали рейси Відень - Київ - Відень і Прага - Перемишль - Прага
Про це повідомила Укрзалізниця.
Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні, 16 вересня, курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
З початкових станцій за розкладом відправлятимуться рейси Прага - Перемишль - Прага, однак затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
Рейс Чоп - Відень вагонами Угорщини класу Інтерсіті обмежений до Будапешта, коли Прага - Відень рухатиметься в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.
Водночас Укрзалізниця наголошує: потяги у сполученні України та Варшави, Перемишля, Хелма, Кошице, Будапешта і Захоні сьогодні курсують без змін.
- 15 вересня повідомлялось, унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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