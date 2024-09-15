Шторм "Борис" у Центральній Європі: Румунія, Австрія та Польща повідомляють про смерті унаслідок повені, у Чехії без світла 51 тис. домогосподарств
Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти
Про це повідомляє BBC.
За даними видання, в одній з австрійських провінцій поблизу Відня було оголошено зону стихійного лиха. Місцева влада заявляє про "безпрецедентну екстремальну ситуацію".
Прем'єр-міністр Румунії, де в суботу загинуло четверо людей, заявив, що ще двоє зникли безвісти. У Чеській Республіці кілька людей також вважаються зниклими безвісти.
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Крім того, у неділю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив одну смерть, закликавши постраждалих мешканців до співпраці з рятувальниками.
У Чехії повінь призвела до евакуації, а 51 000 домогосподарств у північних районах країни залишилися без електроенергії, повідомляє чеська енергетична компанія CEZ. У столиці Празі були підняті протипаводкові бар'єри.
Шторм "Борис" вже приніс екстремальну кількість дощів у Центральну та Східну Європу, і прогнозується, що зливи триватимуть щонайменше до кінця понеділка.
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Через негоду 13 населених пунктів Молдови у суботу, 14 вересня 2024 року, залишилися без електропостачання.
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