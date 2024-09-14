Молдову залило потужною зливою: розмито автошляхи, зникає світло
Через негоду 13 населених пунктів Молдови у суботу, 14 вересня 2024 року, залишилися без електропостачання
Це села Пеліван, Капаклія, Канія, Лергуца, Самалія, Єпурень, Стоянівка, Харагиш, Вишневка, Купкуй, Романівка та Сарата Ноуе. Негода також призвела до часткового відключення світла у місті Кантемір, передає молдовський телеканал TV8.
У населеному пункті Романівка Леовського району стався прорив греблі, що спричинило затоплення прилеглого озера.
Зливи розмили багато сільських дорог, а також призвели до блокування трас R34 і R35, які стали непроїздними, зазначає TV8.
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Для усунення наслідків стихії мобілізовано 204 рятувальників та 76 одиниць техніки.
Водіїв закликають уникати поїздок та виїжджати на дороги лише у разі нагальної потреби.
У Кишиневі злива затопила будівлю Театру опери та балету імені Марії Бієшу, додає Newsmaker.md.
За даними видання, дуже сильно постраждало місто Страшени й прилеглі до нього села.
В Кишиневі ж потоки дощової води були настільки сильними, що змивали пішоходів.
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