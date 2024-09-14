Негода в Центральній Європі: у Румунії 4 загиблих, на півдні Польщі готуються до евакуації, а в Чехії запроваджують НС

Про наслідки негоди в Румунії повідомляє румунська служба радіо "Свобода".

Негода в Румунії

За інформацією видання, в результаті повеней, що сталися в ніч на 14 вересня в Галацькому повіті Румунії, загинули щонайменше 5 людей. Кількість жертв може зрости.

Крім того, внаслідок негоди було пошкоджено або частково зруйновано понад 5 тисяч будинків і евакуйовано понад 300 людей.

Місцева влада всім, хто постраждав, обіцяє виділити воду, м'ясні консерви, овочеві консерви, паштет, джем, повидло, цукор і сир на 7 днів, 50 модульних будинків, 12 санітарних вузлів, ліжка та постільну білизну, спальні мішки.

Також було відправлено 10 рятувальних човнів до комуни Печея в повіті Галац.

"Ми створили оперативний кризовий штаб при Повітовій раді Галацкого повіту за участю міністрів оборони, внутрішніх справ, навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. У нас є вся необхідна логістика для швидкого втручання, включаючи аварійні вертольоти", - заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в Галаці після інспекції районів, які сильно постраждали від повені.

Негода в Польщі

За інформацією української редакції радіо "Свобода", сильні зливи також призвели до критичної ситуації на південному заході Польщі. Вода в річках вийшла з берегів, що спричинило евакуацію з кількох населених пунктів.

Найскладніша ситуація спостерігається в Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.

Станом на ранок суботи, 14 вересня, критичний рівень води зафіксовано відразу в низці малих річок в Опольському воєводстві. У деяких місцях рівень води перевищив норму на 120-170 см.

Оголошено добровільну евакуацію мешканців населених пунктів Глухолази, Ярнолтувек, Покшивна, Лондек Здруй.

За даними Інституту метеорології Польщі, 41 гідрологічна станція по всій країні зареєструвала перевищення критичного рівня води.

Внаслідок негоди також тимчасово закрили пункт пропуску на польсько-чеському кордоні в населеному пункті Голковіце. Також призупинено рух потягів між Прудніком та Нісою на півдні країни.

Негода в Чехії

Сильні дощі також призвели до масштабних повеней у Чеській Республіці, передає PAP.

У суботу, 14 вересня, маршал Моравсько-Сілезького краю Чеської Республіки Йозеф Бєліца оголосив надзвичайний стан через загрозу повеней.

Оголошення надзвичайного стану надає владі додаткові повноваження, зокрема можливість заборонити доступ до певних місць, розпоряджатися запасами та залучати армію для допомоги.

Очікується, що в регіоні продовжаться сильні дощі. Синоптики не виключають можливості повеней в Єсеніцькому, Карнівському та Опавському краях Чехії.