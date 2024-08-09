Унаслідок зливи відірвався шматок будівлі: у середмісті Праги загинув громадянин України
В четвер, 8 серпня, в Празі під час сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки і вбив громадянина України, який перебував під ним
Про це інформує Radio Prague International.
Загиблим виявився відомий український хірург і засновник унікальної медичної клініки в Одесі Віталій Славнов. Про це повідомив у Facebook його друг Олександр Слемзін.
"На трамвайній зупинці "Лазарська" впала якась гіпсова частина з даху. Я не знаю, що сказати...
Видатний хірург, батько трьох дітей, засновник унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік", - написав він.
Згідно з повідомленням поліції Чеської Республіки, на місці події була проведена реанімація, але вона не була успішною.
"Наразі ми працюємо на вулиці Лазарська в Празі 1, де, ймовірно, з даху впав шматок карниза. На місці була проведена реанімація одного чоловіка, але, на жаль, вона не була успішною. Вулиця повністю перекрита. Ми співпрацюємо з медиками та пожежниками", - йдеться у повідомленні поліції.
Aktuálně zasahujeme v Lazarské ulici v Praze 1, kde ze střechy spadl pravděpodobně kus římsy. Na místě probíhala resuscitace jednoho muže, která bohužel nebyla úspěšná. Ulice je zcela uzavřena. Na místě spolupracujeme s @zzshmp @HasiciPraha pic.twitter.com/RK6FZLLBNK— Policie ČR (@PolicieCZ) August 8, 2024
Після трагічної події пожежники перевірили міцність фасаду будівлі, щоб запобігти падінню інших його частин. З карниза було демонтовано близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який також міг загрожувати людям.
Поліція розпочала розслідування інциденту як заподіяння смерті з недбалості.
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У вівторок, 30 липня, мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП поблизу Познані у Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, шістьох пасажирів госпіталізували.
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