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Унаслідок зливи відірвався шматок будівлі: у середмісті Праги загинув громадянин України

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
16:00
Світ падіння уламка карнизу в центрі Праги

В четвер, 8 серпня, в Празі під час сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки і вбив громадянина України, який перебував під ним

Зміст

Про це інформує Radio Prague International.

Загиблим виявився відомий український хірург і засновник унікальної медичної клініки в Одесі Віталій Славнов. Про це повідомив у Facebook його друг Олександр Слемзін.

"На трамвайній зупинці "Лазарська" впала якась гіпсова частина з даху. Я не знаю, що сказати...
Видатний хірург, батько трьох дітей, засновник унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік", - написав він.

Згідно з повідомленням поліції Чеської Республіки, на місці події була проведена реанімація, але вона не була успішною.

"Наразі ми працюємо на вулиці Лазарська в Празі 1, де, ймовірно, з даху впав шматок карниза. На місці була проведена реанімація одного чоловіка, але, на жаль, вона не була успішною. Вулиця повністю перекрита. Ми співпрацюємо з медиками та пожежниками", - йдеться у повідомленні поліції.

Aktuálně zasahujeme v Lazarské ulici v Praze 1, kde ze střechy spadl pravděpodobně kus římsy. Na místě probíhala resuscitace jednoho muže, která bohužel nebyla úspěšná. Ulice je zcela uzavřena. Na místě spolupracujeme s @zzshmp @HasiciPraha pic.twitter.com/RK6FZLLBNK

— Policie ČR (@PolicieCZ) August 8, 2024

Після трагічної події пожежники перевірили міцність фасаду будівлі, щоб запобігти падінню інших його частин. З карниза було демонтовано близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який також міг загрожувати людям.

Поліція розпочала розслідування інциденту як заподіяння смерті з недбалості.

  • У вівторок, 30 липня, мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП поблизу Познані у Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, шістьох пасажирів госпіталізували.

Теги:
Кримінал
Україна
Чехія
негода
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