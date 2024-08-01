У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: водій загинув, шестеро людей поранені
У вівторок, 30 липня, мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП поблизу Познані у Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, шістьох пасажирів госпіталізували
Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі Європейській правді та Укрінформу.
Аварія сталась увечері 30 липня на автомагістралі А2 за участі мікроавтобуса "Fiat Ducato" з українською реєстрацією та вантажного автомобіля.
За даними МЗС, автобус врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. У мікроавтобусі перебувало семеро громадян України.
Зазначають, що водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості.
У Міністерстві додали, що стан постраждалих оцінюється як стабільний. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.
- 20 липня у Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали дев'ятеро людей, серед них є діти.
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