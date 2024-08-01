У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: водій загинув, шестеро людей поранені

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі Європейській правді та Укрінформу.

Аварія сталась увечері 30 липня на автомагістралі А2 за участі мікроавтобуса "Fiat Ducato" з українською реєстрацією та вантажного автомобіля.

За даними МЗС, автобус врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. У мікроавтобусі перебувало семеро громадян України.

Зазначають, що водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості.

У Міністерстві додали, що стан постраждалих оцінюється як стабільний. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.