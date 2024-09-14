Тепло до +30 °C, але з вітром і дощами: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 вересня в Україні
У неділю, 15 вересня 2024 року, у більшості областей України пануватиме тепла погода. Водночас деінде спостерігатиметься сильний вітер, а дощі з заходу дійдуть до центра і зачеплять південь
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, протягом дня 15 вересня очікується +24...+29 °C, а деінде температура підійметься і до +30 °C. Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, тож буде сухо та ясно.
Натомість у західній частині України близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить зливи і значно нижчу температуру повітря вдень - до +19...+22 °C.
Західні дощі завтра можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.
Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким повсюди, окрім західних областей. Пориви можуть бути до штормових, до 15-20 метрів за секунду.
Погода в столиці
У Києві 15 вересня також буде вітряно. Опади малоймовірні, а температура повітря сягатиме до +28 °C.
За даними синоптикині, на наступному тижні холод та дощі відступлять з території західних областей України й повсюди домінуватиме суха сонячна тепла погода, яка перейде на ще один тиждень.
- Раніше повідомлялося, що цими вихідними в Україні очікується доволі тепла погода, однак у більшості областей буде вітряно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе