Тепло до +30 °C, але з вітром і дощами: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 вересня в Україні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, протягом дня 15 вересня очікується +24...+29 °C, а деінде температура підійметься і до +30 °C. Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, тож буде сухо та ясно.

Натомість у західній частині України близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить зливи і значно нижчу температуру повітря вдень - до +19...+22 °C.

Західні дощі завтра можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким повсюди, окрім західних областей. Пориви можуть бути до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Погода в столиці

У Києві 15 вересня також буде вітряно. Опади малоймовірні, а температура повітря сягатиме до +28 °C.

За даними синоптикині, на наступному тижні холод та дощі відступлять з території західних областей України й повсюди домінуватиме суха сонячна тепла погода, яка перейде на ще один тиждень.