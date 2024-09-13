Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі та попередила про сильний вітер

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко

"У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових 15-20 метрів за секунду. Хіба в неділю в західних областях – максимум помірний", - зазначила синоптикиня.

За її словами, 14-15 вересня в більшості областей переважатиме тепла погода. Вдень температура триматиметься на рівні +15+29 градусів, а подекуди очікується до +30 градусів.

"Лише у західній частині України буде свіженько, +19+22 градуси, а на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура повітря в Україні, +16+19 градусів", - додала синоптикиня.

До свіжості та холоду західних областей, за словами Діденко, приєднаються дощі, які можуть бути сильними. Причина цього – циклон Anett.

Фото: Наталка Діденко

Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину, а вночі та вранці в суботу – на Київщину, каже Діденко. На решті території України 14-15 вересня буде суха та ясна погода.

Якою буде погода у столиці?

Наталка Діденко зазначила, що в суботу та неділю у Києві передбачається сильний південно-східний вітер.

"Вночі та вранці 14-го вересня у столиці пройде дощ, вдень у суботу та впродовж доби 15-го вересня – без опадів", - додала синоптикиня.