Тиждень в Україні розпочнеться комфортною погодою, - синоптикиня Наталка Діденко
У понеділок, 9 вересня, у більшій частині України пануватиме комфортна температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у більшості областей протягом дня в понеділок очікується +23...+28 °C.
Трохи прохолодніше буде на Полтавщині, Сумщині, частково Черкащині та Київщині - +18...+22 °C.
Водночас антициклональний характер погоди втримається, тож у понеділок у більшості областей переважатиме суха погода. Натомість на півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі.
Погода у столиці
У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 °C.
За даними синоптикині, у середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки. Лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно - місцями нижче +20 °C.
- Цими вихідними в Україні прогнозувалася суха, сонячна та тепла погода. Однак на крайньому півдні очікувалися локальні дощі.
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