Тиждень в Україні розпочнеться комфортною погодою, - синоптикиня Наталка Діденко

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у більшості областей протягом дня в понеділок очікується +23...+28 °C.

Трохи прохолодніше буде на Полтавщині, Сумщині, частково Черкащині та Київщині - +18...+22 °C.

Водночас антициклональний характер погоди втримається, тож у понеділок у більшості областей переважатиме суха погода. Натомість на півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі.

Погода у столиці

У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 °C.

За даними синоптикині, у середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки. Лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно - місцями нижче +20 °C.