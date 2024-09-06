"Класичне бабине літо": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати на вихідних
Цими вихідними в Україні очікується суха, сонячна та тепла погода. Однак, на крайньому півдні все ж можуть пройти локальні дощі
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Отже, в суботу та неділю в Україні пануватиме просто класичне бабине літо - сухо, сонячно, тепло", - зазначила Діденко.
Очікується, що максимальна температура триматиметься в межах +24+28 градусів. А у нічні години та рано вранці стовпчик термометра показуватиме +12+17 градусів.
За словами Діденко, 7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, втім, на крайньому півдні можуть пройти локальні дощі.
"У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду", - додала синоптикиня.
Якої погоди чекати мешканцям столиці?
"У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12+14 градусів, та денним комфортним теплом, до +26, +27 градусів. Із вітерцем. Східним чи південно-східним" - розповіла Наталка Діденко.
- Серпень, як і літо, в Україні завершився теплою і переважно сухою погодою. Відчутне послаблення спеки очікується вже в перших числах вересня.
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