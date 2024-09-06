"Класичне бабине літо": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати на вихідних

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Отже, в суботу та неділю в Україні пануватиме просто класичне бабине літо - сухо, сонячно, тепло", - зазначила Діденко.

Очікується, що максимальна температура триматиметься в межах +24+28 градусів. А у нічні години та рано вранці стовпчик термометра показуватиме +12+17 градусів.

За словами Діденко, 7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, втім, на крайньому півдні можуть пройти локальні дощі.

"У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду", - додала синоптикиня.

Якої погоди чекати мешканцям столиці?

"У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12+14 градусів, та денним комфортним теплом, до +26, +27 градусів. Із вітерцем. Східним чи південно-східним" - розповіла Наталка Діденко.