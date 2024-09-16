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Посольство України працює над поверненням групи дітей, які застрягли в Австрії через негоду

Юлія Юліна
16 вересня, 2024 понедiлок
18:36
Суспільство МЗС

Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми

Зміст

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Згідно з повідомленням, посольство України в Австрії підтримує контакт із двома особами, які супроводжують групу дітей.

Українські дипломати також забезпечили харчування дітей і їхнє розселення в готель.

"Посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну", – підкреслили в МЗС.

  • 15 вересня у BBC повідомляли, що внаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі одна людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
  • У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
  • 16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
  • 16 вересня внаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.
Теги:
Новини
Україна
повінь
Австрія
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