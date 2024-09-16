Посольство України працює над поверненням групи дітей, які застрягли в Австрії через негоду

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Згідно з повідомленням, посольство України в Австрії підтримує контакт із двома особами, які супроводжують групу дітей.

Українські дипломати також забезпечили харчування дітей і їхнє розселення в готель.

"Посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну", – підкреслили в МЗС.