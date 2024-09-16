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Оновлено

Шторм "Борис" у Польщі: прорвало ще одну дамбу, оголошено НС, а уряд виділив 1 млрд злотих на допомогу постраждалим

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
17:17
Світ

Унаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах

Зміст

Про це повідомляє Нова Польща.

На період дії надзвичайного стану можливі обмеження прав і свобод людей:

  • Обов’язок звільнити або убезпечити житло чи інше приміщення;
  • Наказ про евакуацію у визначений час із визначених місць, районів та об’єктів;
  • Наказ або заборона перебувати у визначених місцях та об’єктах і на визначених територіях;
  • Наказ або заборона визначеного способу пересування.

Крім того, як зазначили у виданні, прорвало дамбу в Пачкуві, наближається нова хвиля повені.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції заявив, що на допомогу постраждалим від повені виділено 1 мільярд злотих, передає PAP.

Урядова програма передбачає виплати компенсацій для всіх, хто зазнав збитків. Постраждалі отримають 10 тисяч злотих безповоротної допомоги, а також до 100 тисяч злотих на ремонт квартир і до 200 тисяч злотих на реконструкцію будинків.

"Я звернувся до міністра фінансів, і на цей час ми забезпечили один мільярд злотих у резерві для потреб населених пунктів і людей, які постраждали від повені", - зазначив Туск.

Коментар головного редактора Польсько-Українського порталу PolUkr.Net

Даріуш Матерняк, головний редактор польсько-українського порталу PolUkr.net в етері Еспресо заявив, що ситуація в Польщі наразі стабільна.

За його словами, кількість опадів на південному заході країни, де ситуація була найскладнішою, значно зменшилася.

"Зараз ми очікуємо, що буде далі, чи  були побудовані ці всі інсталяції, які мають забезпечити в першу чергу великі міста, такі як Ополе чи Вроцлав. Наскільки вони спрацюють, наскільки їм вдасться зупинити  наплив такої кількості води, щоб не було більшої повені в першу чергу у великих містах, там, де ситуація могла б бути найважчою", - зазначив він.

Матерняк додав, що наразі відомо про дві жертви повені, висловивши сподівання, "що ця кількість не збільшиться".

"Яка кількість людей буде евакуйована важко сказати, насправді більшість людей просто евакуюються самостійно. Тобто більшість людей з міст, які вже були затоплені, змогли виїхати ще до того моменту, коли там почалася повінь. Знаємо, що вчора, у неділю, військові вертольоти евакуювали тисячу сто осіб за весь день. Тобто так чи інакше - це досить велика кількість людей, які не змогли самі виїхати, і треба було їм допомагати саме таким чином", - підсумував він.

  • Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
Теги:
Польща
екологія
негода
Надзвичайний стан
екологічна катастрофа
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