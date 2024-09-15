Через повені залізниці Польщі та Чехії тимчасово скасували низку рейсів до України
У Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Укрзалізниця на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів", - зауважили залізничники.
Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.
В Укрзалізниці нагадали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.
"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - порадили у компанії.
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