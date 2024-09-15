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Через повені залізниці Польщі та Чехії тимчасово скасували низку рейсів до України

Ксенія Золотова
15 вересня, 2024 неділя
12:06
Суспільство

У Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Укрзалізниця на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів", - зауважили залізничники.

Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси. 

В Укрзалізниці нагадали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - порадили у компанії.

  • Сильні мусони на північному заході Пакистану спричинили раптову повінь 30 липня. Унаслідок цього загинуло щонайменше 14 людей, серед яких 11 є членами однієї родини.
Теги:
Світ
Україна
Польща
Чехія
транспорт
Укрзалізниця
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