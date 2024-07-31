У Пакистані через масштабні повені загинули щонайменше 14 людей, 11 з них - члени однієї сім'ї
Сильні мусони на північному заході Пакистану спричинили раптову повінь 30 липня. Унаслідок цього загинуло щонайменше 14 людей, серед яких 11 є членами однієї родини
Про це пише Associated Press.
Зазначається, що у провінції Хайбер-Пахтунхва затопило підвал будинку, в якому спала сім'я. Службовці надзвичайної служби виявили тіла чоловіка, трьох жінок, сімох дітей, зокрема 11-місячної дівчинки.
В інших районах цієї провінції загинуло ще троє людей.
Влада попередила, що раптові повені можливі й наступного тижня в різних частинах країни.
Як зазначає агенція, Пакистан від початку липня потерпає від злив, унаслідок яких загинуло понад 60 людей і пошкоджено понад 250 будинків. Ця південноазійська країна є однією з найбільш уразливих до зміни клімату.
- 20 липня у північній китайській провінції Шаньсі внаслідок часткового обвалення мосту через зливи та повені загинуло щонайменше 12 людей, ще 31 людина вважається зниклою безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе