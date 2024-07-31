У Пакистані через масштабні повені загинули щонайменше 14 людей, 11 з них - члени однієї сім'ї

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що у провінції Хайбер-Пахтунхва затопило підвал будинку, в якому спала сім'я. Службовці надзвичайної служби виявили тіла чоловіка, трьох жінок, сімох дітей, зокрема 11-місячної дівчинки.

В інших районах цієї провінції загинуло ще троє людей.

Влада попередила, що раптові повені можливі й наступного тижня в різних частинах країни.



Як зазначає агенція, Пакистан від початку липня потерпає від злив, унаслідок яких загинуло понад 60 людей і пошкоджено понад 250 будинків. Ця південноазійська країна є однією з найбільш уразливих до зміни клімату.