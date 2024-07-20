Унаслідок злив та повені у Китаї обвалився автомобільний міст: 12 людей загинуло, понад 30 вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє CNN.

За інформацією місцевої влади, часткове обвалення мосту в повіті Чжашуй в місті Шаньлуо сталося в п'ятницю, 19 липня, після останніх злив і повеней.

Опівдні у суботу, 20 липня, все ще тривали пошуково-рятувальні роботи, оскільки 17 легкових автомобілів і 8 вантажівок впали в річку.

Національне пожежно-рятувальне управління Китаю заявило в суботу, що відправило рятувальну команду, яка складається з майже 900 співробітників, 90 транспортних засобів, 20 човнів і 41 безпілотного літального апарату.

За даними китайського телебачення CCTV, одну людину було врятовано.

Крім того, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до проведення рятувальних робіт і заявив, що країна перебуває в критичному періоді боротьби з повенями, закликавши місцеву владу вжити заходів.