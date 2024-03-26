У США в Балтиморі обвалився міст після того, як судно врізалося в його опору

Про це пише CNN.

Як видно на кадрах у мережі, як височезний човен прямує прямо до однієї з опорних колон мосту, перш ніж зіткнутися з нею, в результаті чого величезна ділянка мосту падає у воду за лічені секунди. У небо піднялися великі клуби диму, а міст впав через передню частину судна.

Зазначається, що берегова охорона штату отримала повідомлення про зіткнення о 01:27 за східним часом.

Мер Балтімора Брендон Скотт повідомив, що знає про інцидент на мосту, і додав, що екстрені служби працюють на місці.

Поки що повідомлень про постраждалих не надходило, але на момент аварії на мосту були помічені автомобілі.