У США в Балтиморі обвалився міст після того, як судно врізалося в його опору
У місті Балтімор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, про загиблих чи постраждалих наразі невідомо
Про це пише CNN.
Як видно на кадрах у мережі, як височезний човен прямує прямо до однієї з опорних колон мосту, перш ніж зіткнутися з нею, в результаті чого величезна ділянка мосту падає у воду за лічені секунди. У небо піднялися великі клуби диму, а міст впав через передню частину судна.
Зазначається, що берегова охорона штату отримала повідомлення про зіткнення о 01:27 за східним часом.
Мер Балтімора Брендон Скотт повідомив, що знає про інцидент на мосту, і додав, що екстрені служби працюють на місці.
Поки що повідомлень про постраждалих не надходило, але на момент аварії на мосту були помічені автомобілі.
- У липні 2023 року у Греції також обвалився міст на в'їзді до міста Патри. Унаслідок цього загинули щонайменше дві людини, ще близько десятка постраждали.
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