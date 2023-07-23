У Греції обвалився міст: щонайменше двоє загиблих і десятки постраждалих

Про це пише Metro.

Зазначається, що у момент обвалу під мостом перебувала група ромів, яка рятувалась від спеки. Під обваленими бетонними плитами може перебувати велика кількість людей.

"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Є люди в пастці, але ми не знаємо точної кількості", - повідомили в пожежники.

За даними видання, рятувальні операції продовжуються, а десятки пожежників працюють над розбиранням завалів. З Афін на допомогу направили пожежників і поліцейських.

Тако відомо, що будівництво мосту, який розташований на в'їзді до Окружної дороги, тривало протягом двох років.