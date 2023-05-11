У Фінляндії обвалився міст: постраждали 27 людей, переважно діти
У четвер, 11 травня, сталось обвалення моста у фінському місті Еспоо. Інцидент спричинив травмування майже 30 осіб
Про це повідомляє фінський телеканал YLE.
Поліція Західного Уусімаа заявила, що обвал стався близько 9:30 ранку. За даними правоохоронців, тимчасовий міст був вироблений з фанери.
"Травми різного ступеня тяжкості дістали 27 осіб, серед постраждалих є школярі. Травмованих доставили до лікарень регіону", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з трагедією, було відкрито спеціальний інформаційний центр, куди можуть зателефонувати родичі постраждалих і де можна отримати додаткову інформацію.
- Вночі 9 квітня у французькому Марселі обвалився будинок, внаслідок чого загинули шестеро людей. За попередніми даними, причиною обвалу став вибух.
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