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У Фінляндії обвалився міст: постраждали 27 людей, переважно діти

11 травня, 2023 четвер
13:57
Світ В Еспоо обвалився міст

У четвер, 11 травня, сталось обвалення моста у фінському місті Еспоо. Інцидент спричинив травмування майже 30 осіб

Про це повідомляє фінський телеканал YLE.

Поліція Західного Уусімаа заявила, що обвал стався близько 9:30 ранку. За даними правоохоронців, тимчасовий міст був вироблений з фанери.

"Травми різного ступеня тяжкості дістали 27 осіб, серед постраждалих є школярі. Травмованих доставили до лікарень регіону", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з трагедією, було відкрито спеціальний інформаційний центр, куди можуть зателефонувати родичі постраждалих і де можна отримати додаткову інформацію.

  • Вночі 9 квітня у французькому Марселі обвалився будинок, внаслідок чого загинули шестеро людей. За попередніми даними, причиною обвалу став вибух. 
Фінляндія
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