Про це повідомляє фінський телеканал YLE.

Поліція Західного Уусімаа заявила, що обвал стався близько 9:30 ранку. За даними правоохоронців, тимчасовий міст був вироблений з фанери.

"Травми різного ступеня тяжкості дістали 27 осіб, серед постраждалих є школярі. Травмованих доставили до лікарень регіону", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з трагедією, було відкрито спеціальний інформаційний центр, куди можуть зателефонувати родичі постраждалих і де можна отримати додаткову інформацію.