У французькому Марселі обвалився будинок, відомо про 5 постраждалих

Про це пише rfi.

Обвал трапився о 00:40 в марсельському кварталі Плен. Часткових руйнувань зазнали й сусідні будинки.

Про жертв у першому будинку, що обвалився, наразі точно не відомо, оскільки пожежа заважає рятувальній операції. Зазначається, що можливою причиною трагедії може бути вибух газу.

"Є серйозні підозри, що обвал стався через вибух, але ми повинні залишатися дуже обережними щодо причин на цьому етапі", — сказав префект департаменту Буш-дю-Рон Крістоф Мірман.

Наразі до рятувальної операції залучено понад сто рятувальників з обладнанням, близько 80 людей вже евакуйовано. Вісім людей, що були заблоковані на балконі сусідньої будівлі вдалося врятувати приставними сходами.