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У Будапешті Дунай почав затоплювати вулиці: пік повені очікують 21 вересня

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2024 четвер
18:04
Світ Будапешт повінь

В угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік наводнення станеться ввечері 21 вересня

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Про це заявив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає DW.

Глава угорського уряду запевнив, що влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком, попри серйозність ситуації.

Відомо, що повені в Європі спричинені циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, негода охопила Румунію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину й Молдову.

Видання зазначає, що через повінь загинули щонайменше 23 людини, водночас тисячі осіб евакуйовані.

Повінь у країнах Європи

15 вересня у ВВС повідомліли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.

16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.

Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що у деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.

Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.

Теги:
екологія
негода
повінь
Угорщина
клімат
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