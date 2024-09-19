У Будапешті Дунай почав затоплювати вулиці: пік повені очікують 21 вересня
В угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік наводнення станеться ввечері 21 вересня
Про це заявив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає DW.
Глава угорського уряду запевнив, що влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком, попри серйозність ситуації.
Відомо, що повені в Європі спричинені циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, негода охопила Румунію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину й Молдову.
Видання зазначає, що через повінь загинули щонайменше 23 людини, водночас тисячі осіб евакуйовані.
Повінь у країнах Європи
15 вересня у ВВС повідомліли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що у деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.
Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.
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