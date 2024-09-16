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Місцями на річці Одра хвиля сягає 9 метрів: польський журналіст Сієрант про масштаб негоди у Польщі

Ірена Моляр
16 вересня, 2024 понедiлок
12:41
Світ

Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що у деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На річці Одра, яка вважається третьою за величиною у Польщі, хвиля сягає місцями навіть 9 метрів. Такий масштаб трагедії перед нами. Незабаром буде захищати себе Вроцлав, який є одним з найкрасивіших міст у Польщі. Пам'ятаю, під час повені у 1997 році води було набагато менше, але затопило все старе місто. Я насправді боюсь і думати, які будуть наслідки цієї негоди. Поки що ми можемо спостерігати, що відбувається південніше на прикордонні з Чехією. Вода в річках до нас тече з Чехії, тому чеська сторона, аби захистити й себе, і нас, була змушена спускати воду зі своїх водосховищ", - зауважив Марек Сієрант.

За його словами, природу не зупиниш, коли вона дає нам урок і показує, що ти робиш багато речей неправильних, наприклад, вирубаєш в горах ліси, які б могли зупинити сплив води вниз.

"Я б сказав, що ситуація не просто драматична, а це великого масштабу трагедія. Всі відповідні служби Польщі та сусідніх країн ЄС більш-менш справляються зі стихією, наскільки це можливо. Бо треба розуміти, що за дві доби впало стільки дощу у деяких місцях, як за 4-5 місяців. Тобто постійно лилася вода з неба, не легким та дрібнесеньким дощиком, а це злива, що не мала кінця. Вода спливає постійно, декілька міст під загрозою. Звісно, були побудовані споруди, водосховища, але навіть вони не витримували напору тієї води. Води було настільки багато, що на одному з водосховищ вона переливалася через верх", - розказав польський журналіст.

  •  15 вересня у ВВС повідомліли, що  унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
  • У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
  • 16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.





 

Теги:
Суспільство
Польща
ЄС
Чехія
негода
повінь
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