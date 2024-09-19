На півночі Італії евакуювали близько 1 тис. людей через повінь: відомо про двох зниклих безвісти
Через повінь, спричинену штормом "Борис", на півночі Італії зі своїх будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначено, що в італійському регіоні Емілія-Романья, що на півночі, евакуювали близько одну тисячу людей. У Траверсарі, селі в провінції Равенна, дві людини зникли безвісти після того, як річка Ламоне вийшла з берегів.
Пожежники провели понад 500 рятувальних операцій в італійському регіоні: зокрема, для цього використовували вертольоти, аби забрати людей із затоплених будинків.
У матеріалі додають, що в регіоні закрили школи й припинили рух на залізниці.
Повінь у країнах Європи
15 вересня у ВВС повідомліли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що у деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.
Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.
19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік наводнення станеться ввечері 21 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе