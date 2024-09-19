На півночі Італії евакуювали близько 1 тис. людей через повінь: відомо про двох зниклих безвісти

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що в італійському регіоні Емілія-Романья, що на півночі, евакуювали близько одну тисячу людей. У Траверсарі, селі в провінції Равенна, дві людини зникли безвісти після того, як річка Ламоне вийшла з берегів.

Пожежники провели понад 500 рятувальних операцій в італійському регіоні: зокрема, для цього використовували вертольоти, аби забрати людей із затоплених будинків.

У матеріалі додають, що в регіоні закрили школи й припинили рух на залізниці.

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