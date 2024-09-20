ЄС надасть постраждалим від повеней країнам фіндопомогу з Фонду згуртованості

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн пообіцяла щонайшвидше допомогти країнам, які останніми днями постраждали від повеней, із фінансуванням ліквідації наслідків негоди.

"Тому ми мобілізуємо Фонди згуртованості у гнучкий і цілеспрямований спосіб там, де вони вам найбільше потрібні", - оголосила вона.

За словами президентки Єврокомісії, кошти використовуватимуть як попереднє фінансування. Також вона додала, що з Фонду є можливість мобілізувати до €10 млрд.

"Це надзвичайні часи, а надзвичайні часи потребують надзвичайних заходів. За попередньою оцінкою, з Фондів згуртованості можна було б мобілізувати 10 мільярдів євро для постраждалих країн", - підкреслила фон дер Ляєн.

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