ЄС надасть постраждалим від повеней країнам фіндопомогу з Фонду згуртованості
Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії, передає "Європейська правда".
Фон дер Ляєн пообіцяла щонайшвидше допомогти країнам, які останніми днями постраждали від повеней, із фінансуванням ліквідації наслідків негоди.
"Тому ми мобілізуємо Фонди згуртованості у гнучкий і цілеспрямований спосіб там, де вони вам найбільше потрібні", - оголосила вона.
За словами президентки Єврокомісії, кошти використовуватимуть як попереднє фінансування. Також вона додала, що з Фонду є можливість мобілізувати до €10 млрд.
"Це надзвичайні часи, а надзвичайні часи потребують надзвичайних заходів. За попередньою оцінкою, з Фондів згуртованості можна було б мобілізувати 10 мільярдів євро для постраждалих країн", - підкреслила фон дер Ляєн.
Повінь у країнах Європи
15 вересня у ВВС повідомліли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що у деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.
Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.
19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік наводнення станеться ввечері 21 вересня.
Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії зі своїх будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.
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