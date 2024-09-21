Від шторму "Борис" у Польщі постраждали 57 тисяч осіб

Про це повідомляє PAP.

На зустрічі прем'єр-міністра Дональда Туска з воєводами, що відбулася у Вроцлаві, було представлено попередні оцінки збитків.

"Тут ми говоримо про стан стихійного лиха, а в наступній категорії – кількість постраждалих від підтоплення, тих, хто реально, попри рятувальні та захисні заходи, зазнав підтоплення. На зараз це 57 тисяч людей", – зазначив він.

Грабєц додав, що наразі також відомо про 6544 осіб, яких довелося евакуювати.

За його словами, 11 502 будинки - як приватні, так і багатоквартирні - були затоплені або пошкоджені в результаті стихійного лиха. Повені також зачепили 6033 господарські будівлі та 724 громадські об'єкти, включаючи школи, дитячі садки, спортивні споруди та адміністративні будівлі, а також мости та дороги.

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