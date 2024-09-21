Від шторму "Борис" у Польщі постраждали 57 тисяч осіб
У суботу, 21 вересня, голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що повені, які охопили південний захід країни, поставили під загрозу понад 2 млн людей. Наразі режим стихійного лиха діє в 749 населених пунктах
Про це повідомляє PAP.
На зустрічі прем'єр-міністра Дональда Туска з воєводами, що відбулася у Вроцлаві, було представлено попередні оцінки збитків.
"Тут ми говоримо про стан стихійного лиха, а в наступній категорії – кількість постраждалих від підтоплення, тих, хто реально, попри рятувальні та захисні заходи, зазнав підтоплення. На зараз це 57 тисяч людей", – зазначив він.
Грабєц додав, що наразі також відомо про 6544 осіб, яких довелося евакуювати.
За його словами, 11 502 будинки - як приватні, так і багатоквартирні - були затоплені або пошкоджені в результаті стихійного лиха. Повені також зачепили 6033 господарські будівлі та 724 громадські об'єкти, включаючи школи, дитячі садки, спортивні споруди та адміністративні будівлі, а також мости та дороги.
Повінь у країнах Європи
15 вересня у BBC повідомляли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.
16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.
Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що в деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.
Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.
19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік повені буде ввечері 21 вересня.
Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії з власних будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії заявила, що Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.
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