Повені в Іспанії забрали життя щонайменше 158 людей
Через масштабні повені в Іспанії загинули щонайменше 158 людей, причому 155 смертей підтвердили лише у східній частині Валенсії
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що у четвер, 31 жовтня, екіпажі шукали тіла в застряглих автомобілях і затоплених будівлях, у той час як жителі рятували, що могли, зі своїх зруйнованих будинків після повеней в Іспанії.
У виданні кажуть, що це була найсмертоносніша природна катастрофа в країні за всю історію її існування. Збитки, які завдала негода наприкінці вівторка і на початку середи, нагадували наслідки цунамі, а ті, хто вижив, були змушені збирати уламки, оплакуючи своїх близьких.
Автівки були нагромаджені одна на одну, як доміно, дерева повиривало із корінням, а лінію електропередачі обірвано. Все це застрягло у багнюці, що вкрила вулиці десятків населених пунктів у Валенсії, додають автори.
Зазначається, що кількість жертв може зрости, адже невстановлена кількість людей досі вважається зниклою безвісти.
- Нагадаємо, що наприкінці жовтня Іспанію накрила масштабна повінь. Тоді у країні скасували авіарейси й перекрили рух поїздів.
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