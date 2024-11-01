Повені в Іспанії забрали життя щонайменше 158 людей

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що у четвер, 31 жовтня, екіпажі шукали тіла в застряглих автомобілях і затоплених будівлях, у той час як жителі рятували, що могли, зі своїх зруйнованих будинків після повеней в Іспанії.

У виданні кажуть, що це була найсмертоносніша природна катастрофа в країні за всю історію її існування. Збитки, які завдала негода наприкінці вівторка і на початку середи, нагадували наслідки цунамі, а ті, хто вижив, були змушені збирати уламки, оплакуючи своїх близьких.

Автівки були нагромаджені одна на одну, як доміно, дерева повиривало із корінням, а лінію електропередачі обірвано. Все це застрягло у багнюці, що вкрила вулиці десятків населених пунктів у Валенсії, додають автори.

Зазначається, що кількість жертв може зрости, адже невстановлена кількість людей досі вважається зниклою безвісти.