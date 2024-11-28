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Танк, 45 дронів і 1220 військових: втрати РФ за добу в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1220 військовослужбовців. Сили оборони також знищили танк і 45 БПЛА
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 736 630 (+1220) осіб
- танків ‒ 9450 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 19 306 (+2) од.
- артилерійських систем – 20 852 (+22) од.
- РСЗВ – 1255 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1005 (+0) од.
- літаків – 369 (+0) од.
- гелікоптерів – 329 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 661 (+45) од.
- крилатих ракет ‒ 2765 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 186 (+60) од.
- спеціальної техніки ‒ 3697 (+10) од.
Дані уточнюються.
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