РФ вислала двох німецьких журналістів через нібито заборону на роботу в Німеччині пропагандистів "Першого каналу"

Про це інформує DW.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що німецького кореспондента Франка Айшмана і оператора Свена Феллера змусили покинути Росію через, мовляв, "заборону влади ФРН на перебування і роботу кореспондентів" російського пропагандистського державного "Першого каналу".

"Німецьким кореспондентам у відповідь на недружні дії Берліна, які були зроблені щодо російських кореспондентів, як дзеркальний захід наказано здати акредитаційні посвідчення і покинути територію Російської Федерації", - сказала вона.

За словами Захарової, РФ нібито готова розглянути можливість акредитації інших журналістів ARD, якщо Німеччина створить умови для роботи представників російського каналу і відновить діяльність корпункту "Першого каналу" в Берліні.

Федеральний уряд Німеччини спростував заяву росіян. Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер зазначив, що його країна не наказувала працівникам "Першого каналу" "залишити країну і не обмежувала їхню професійну діяльність". Він вказав, що, можливо, йдеться про претензії до співробітників "Першого каналу" з боку органів міграційного контролю на рівні міської влади Берліна.

За словами представника німецького МЗС, якщо Росія все ж витурить двох співробітників телерадіокомпанії ARD, то МЗС Німеччини "найрішучішим чином засудить це рішення російської влади, оскільки воно жодною мірою не адекватне".