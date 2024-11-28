Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла через атаку РФ на енергетику

Про це повідомляє ДТЕК.

За наказом Укренерго, були введені екстрені відключення електроенергії.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російський ворог атакує енергетику.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії", - наголосив він.