Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.

Укрзалізниця попередила, що на цих ділянках працюють резервні тепловози, тому відставання від графіка будуть поступово скорочувати.