Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці
Уранці 28 листопада російська окупаційна армія здійснила масовану атаку України. Унаслідок цього затримуються 6 потягів Укрзалізниці
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.
Укрзалізниця попередила, що на цих ділянках працюють резервні тепловози, тому відставання від графіка будуть поступово скорочувати.
- Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА: на території Київської області працювала ППО. Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет.
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