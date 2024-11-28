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Головна Економіка Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці

Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
09:04
Економіка поїзд в Карпатах

Уранці 28 листопада російська окупаційна армія здійснила масовану атаку України. Унаслідок цього затримуються 6 потягів Укрзалізниці

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів. 

Укрзалізниця попередила, що на цих ділянках працюють резервні тепловози, тому відставання від графіка будуть поступово скорочувати. 

  • Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА: на території Київської області працювала ППО. Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Укрзалізниця
Війна з Росією
ракетний удар
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