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В Україні послугою "муніципальна няня" користуються 1877 родин

Катерина Ганжа
28 листопада, 2024 четвер
07:27
Суспільство діти

Станом на 1 листопада 2024 року послугою "муніципальна няня" в Україні користуються 1877 родин. Догляд няні отримують 2300 дітей

Зміст

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. 

Більше про послугу

"Муніципальна няня" – це послуга догляду за дитиною, що надається для підтримки батьків чи опікунів дитини. У липні Кабмін ухвалив зміни, які збільшили вік дітей з трьох до шести років та розширили надання послуги для ВПО (незалежно від місця проживання, але з дітьми до трьох років) та для сімей, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дитячі садочки не працюють.

"Зміни покликані допомогти родинам, які потребують додаткового часу для навчання, перенавчання чи пошуку роботи. Крім того, послуга дозволяє також знайти роботу потенційним няням, які мають необхідні вміння, знання та навички", - зазначили в Мінсоцполітики.

Як батьки можуть отримати компенсацію за догляд няні? 

Щоб отримати компенсацію за догляд няні, батьки (офіційні опікуни) мають самі знайти муніципальну няню, оформити з нею договір та віднести документи у найближче управління з питань соціального захисту населення (УСЗН).

Хто може стати муніципальною нянею? 

У Мінсоцполітики зазначили, що муніципальною нянею може стати фізична особа-підприємець (ФОП), вказавши у класифікаторі вид економічної діяльності (КВЕД) 97.00 та 88.91 (група оподаткування не важлива). Але така няня може оформити догляд одночасно за трьома дітьми. Виняток – догляд за дітьми з багатодітної сім’ї.

Також нянею може бути юридична особа (КВЕД 78.2, 85.10). Така няня вже офіційно може доглядати одночасно за 6 дітьми за адресою, визначеною муніципальною нянею, або за однією з адрес проживання дітей за письмовою згодою батьків усіх дітей, про що зазначається в договорі.

Муніципальною нянею не можуть бути родичі першого ступеня споріднення (матір чи батько, бабуся чи дідусь дитини, брати чи сестри), додали у відомстві.

  • Послуга муніципальної няні в Україні запрацювала з 1 січня 2019 року. 
Теги:
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Україна
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