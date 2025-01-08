"Створити плацдарм на правому березі річки Оскіл для росіян буде практично неможливо": майор запасу НГУ Гетьман

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Перейти Оскіл їм буде вкрай важко, вони поки що на лівому березі річки Оскіл намагаються створити плацдарм для того, щоб з нього можна було робити якісь наступальні дії і створити плацдарм вже на правому березі. Бо правий брег це панівні висоти, там рельєф місцевості дозволяв, і ми там попрацювали дуже непогано. І там створені серйозні фортифікаційні споруди, враховуючи рельєф місцевості. Там артилерія є, там є підрозділи, налагоджено зв’язок проводний, щоб не заглушався РЕБами, тобто там підготовлені позиції для того, щоб давати відсіч", - сказав він.

Олексій Гетьман вважає, що росіянам не вдасться форсувати річку Оскіл.

"Ворог це чудово розуміє, тому він намагається розширити плацдарм на лівому березі, щоб можна було якось спробувати атакувати. Тому шансів у них форсувати річку Оскіл, ну шанси можуть бути в будь-якому випадку, але поки що, як кажуть принаймні мої знайомі, які там знаходяться, що там у росіян невеликі шанси зробити якийсь прорив. Ну, про прорив взагалі мова не йде, навіть створити плацдарм на правому березі річки Оскіл буде практично неможливо", - зазначив майор запасу НГУ.