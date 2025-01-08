Зеленський запевнив Санду, що Україна допоможе Молдові пройти енергокризу

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна готова допомогти Молдові пройти енергокризу, зокрема, вугіллям.

"Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у ЄС", - йдеться у заяві.

Енергокриза у Молдові. Що відомо

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих. У регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

8 січня так звана влада самопроголошеного Придністров'я визнала, що газу в регіоні вистачить трохи більше ніж на три тижні. Водночас зросло навантаження на електромережі.