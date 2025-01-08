У Придністров'ї визнали, що газу в регіоні вистачить лише на 24 дні
Так звана влада самопроголошеного Придністров'я визнала, що газу в регіоні вистачить трохи більше ніж на три тижні. Водночас зросло навантаження на електромережі
Про це пише NewsMaker за результатами засідання "радбезу" самопроголошеної ПМР.
Раніше повідомлялося, що газу вистачить до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня – на півдні.
Зміни розрахунків пояснили тим, що спочатку орієнтувалися на показники, отримані в період енергетичної кризи 2009 року.
"У 2009 році за умов енергокризи придністровці активно обігрівали будинки за допомогою газових конфорок кухонних плит. Наразі більшість використовує електроприлади для обігріву. Природний результат — колосальне зростання навантаження на електромережі", — заявив так званий міністр енергетики Сергій Оболонік.
Через збільшення навантаження на електромережі в самопроголошеному Придністров'ї відбуваються віялові відключення електрики тривалістю до восьми годин на добу.
Також на засіданні місцевого "радбезу" зазначили, що циркуляція у системах газового та теплового постачання зберігається, що дасть змогу швидко відновити постачання у разі зміни обставин.
Ситуація в Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
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