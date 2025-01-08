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Головна Футбол "Челсі" знайшов, ким замінити Мудрика після допінг-скандалу

"Челсі" знайшов, ким замінити Мудрика після допінг-скандалу

Влад Дідусь
8 січня, 2025 середа
22:56
Футбол Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій

Лондонський "Челсі" зацікавлений під час зимового трансферного вікна підписати нового лівого вінгера

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Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, пише GiveMeSport.

За інформацією джерела, головний тренер "Челсі" Енцо Мареска знайшов декілька варіантів для посилення атаки.

"Челсі" продовжує підтримувати Мудрика, але через відсторонення "сині" просто змушені розглянути можливість підписання нового вінгера. Лондонський клуб розглядає два варіанти на лівий фланг атаки - це Ніко Вільямс з "Атлетіка" і Джеймі Байно-Гіттенса з "Боруссії", - йдеться у повідомленні.

  • 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
  • Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
  • Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
Теги:
Новини
Спорт
Челсі
Михайло Мудрик
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
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