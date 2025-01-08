"Челсі" знайшов, ким замінити Мудрика після допінг-скандалу

Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, пише GiveMeSport.

За інформацією джерела, головний тренер "Челсі" Енцо Мареска знайшов декілька варіантів для посилення атаки.

"Челсі" продовжує підтримувати Мудрика, але через відсторонення "сині" просто змушені розглянути можливість підписання нового вінгера. Лондонський клуб розглядає два варіанти на лівий фланг атаки - це Ніко Вільямс з "Атлетіка" і Джеймі Байно-Гіттенса з "Боруссії", - йдеться у повідомленні.