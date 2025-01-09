РФ просунулася у Торецьку, Піщаному та ще біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що російський ворог просунувся в Торецьку та Піщаному Донецької області.

Крім цього, росіяни мають просування біля Воздвиженки Покровської громади, Баранівки Гродівської селищної громади, Солоного Покровського району, Слов'янки Волноваського району, Петропавлівки Горлівського району, Новоєлизаветівки Покровського району та Курахового Мар'їнський район.

Крім цього, уточнюється лінія зіткнення у Курській області РФ.