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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ просунулася у Торецьку, Піщаному та ще біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

РФ просунулася у Торецьку, Піщаному та ще біля 7 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
06:20
Війна з Росією Карта бойових дій за 4-11 грудня

Російська окупаційна армія протягом минулої доби мала успіхи у Торецьку та Піщаному, а також ще біля 7 населених пунктів у Донецькій області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що російський ворог просунувся в Торецьку та Піщаному Донецької області.

Крім цього, росіяни мають просування біля Воздвиженки Покровської громади, Баранівки Гродівської селищної громади, Солоного Покровського району, Слов'янки Волноваського району, Петропавлівки Горлівського району, Новоєлизаветівки Покровського району та Курахового Мар'їнський район. 

Крім цього, уточнюється лінія зіткнення у Курській області РФ. 

  • Від початку доби 8 січня на російсько-українському фронті зафіксували 166 бойових зіткнень.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Торецьк
Курахове
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