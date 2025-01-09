Президент США Байден став прадідусем
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден 8 січня стали прадідусем та прабабусею: онука повідомила про вагітність у день президентських виборів
Про це пише People.
Зазначено, що дитина з'явилася у сім'ї онуки Байденів Наомі - доньки Хантера Байдена і письменниці Кетлін Буле. Пологи пройшли у лікарні Лос-Анджелеса, там на світ з'явився хлопчик вагою 4,6 кг. Його назвали Вільям Бреннон Ніл IV.
Президентське подружжя провело у лікарні близько 40 хвилин.
Раніше Байден висловив радість з приводу поповнення у родині, зазначивши, що 31-річна Наомі планує зробити кесарів розтин. Жінка повідомила про свою вагітність у день президентських виборів у США, поділившись селфі, на якому на животі була наліпка "Ми проголосували".
Онука Байденів Наомі вийшла заміж за адвоката Пітера у листопаді 2022 року. Це весілля стало першим за майже десять років, яке відбулося в Білому домі, і першим в історії для онука чинного президента.
Загалом подружжя Байденів має п'ятеро дітей і семеро онуків й президент згадував про тісні стосунки з нащадками.
"Вони божеволіють від мене, а я божеволію від них. Щодня я спілкуюся з кожним зі своїх онуків", - сказав він в одному з епізодів подкасту SmartLess у 2022 році.
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