Monatik утретє став батьком

Знімок подружжя розмістило в instagram.

У Святвечір зіркове подружжя Ірина та Дмитро Монатік поділилося радісною новиною: у родині народилася третя дитина. Артист та його дружина привітали підписників зі святами та подякували українським захисникам і захисницям.

"Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо", - зазначили Монатіки.

Вони також поширили спільне фото. На знімку родина позувала повним складом: окрім двох старших синів, Данила і Платона, співак показав і немовля у білому комбінезоні, якого тримав на руках.

Фото: instagram Monatik

Дату народження дитини та її ім'я подружжя не назвало.

Ірина та Дмитро оголосили про вагітність в серпні 2024 року.