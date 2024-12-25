Monatik утретє став батьком
Український співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина утретє стали батьками та поділилися першим сімейним фото усім складом
Знімок подружжя розмістило в instagram.
У Святвечір зіркове подружжя Ірина та Дмитро Монатік поділилося радісною новиною: у родині народилася третя дитина. Артист та його дружина привітали підписників зі святами та подякували українським захисникам і захисницям.
"Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо", - зазначили Монатіки.
Вони також поширили спільне фото. На знімку родина позувала повним складом: окрім двох старших синів, Данила і Платона, співак показав і немовля у білому комбінезоні, якого тримав на руках.
Фото: instagram Monatik
Дату народження дитини та її ім'я подружжя не назвало.
Ірина та Дмитро оголосили про вагітність в серпні 2024 року.
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