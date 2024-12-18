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"Вимагаємо чіткі терміни служби": в Раді опозиція зажадала від уряду законопроєкт щодо демобілізації

Ольга Бабишена
18 грудня, 2024 середа
15:22
Суспільство Акція за демобілізацію

У середу, 18 грудня, настав граничний термін, коли уряд мав представити законопроєкт щодо встановлення чітких термінів служби для військових. Опозиція у Верховній Раді закликала напрацювати законодавчу ініціативу

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Про це вони заявили у ВР, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Нардепка Софія Федина наголосила, що частина військовослужбовців перебувають на передовій вже понад 36 місяців. Вона розповіла про вимоги рідних воїнів, серед яких заклик до керівництва ВР вийти до них. 

"Я передаю це прохання, дуже прошу, щоб зараз хтось до них вийшов. Вони заслуговують жертвою своєї родини, щоб це відбулося. Вони просять, щоб до них вийшли представники оборонного комітету і вони дуже просять, щоб  до них вийшло керівництво фракції "Слуга Народу". Я передала це прохання, але наголошу на тому, що ці родини заслуговують, щоб їх чули, щоб з ними спілкувалися і шанували чин і жертву їхніх чоловіків, братів і синів,  яких, на жаль, багато вже хто є загиблими", - сказала вона. 

Також опозиція принесла у Раду один з плакатів рідних військових, які вийшли на мітинг щодо демобілізації. На ньому написано: "36 місяців - не більше! Вимагаємо чіткі терміни служби". Також голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку передали записку з двома цитатами щодо встановлення строків служби. 

"Перша цитата: "У момент мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало. Я вважаю, що потрібна справедливість у цьому напрямку". Зеленський Володимир Олександрович в інтерв'ю у січні 2024 року. 

Друга цитата: "Тому я думаю, що комітет знайде рішення. Можливо введе цензову квоту з цих 36 місяців скільки ти повинен бути на передовій для того, щоб отримати можливість бути демобілізованим. Ще раз кажу, це питання справедливості. Я переконаний, що без ніяких додаткових механізмів це питання повинне бути чітко вирішеним". Руслан Олексійович Стефанчук, 15 лютого 2024 року", - йдеться у записці. 

Також у ВР виступила нардепка Ірина Фріз. Вона наголосила, що парламент голосував закон про мобілізацію, "де чітко зазначено, що 18 грудня уряд мав би внести відповідну законодавчу ініціативу про чіткі терміни служби під час дії воєнного стану". 

"Уряд порушив закон, який ухвалив парламент. Це є неприпустима річ, яка вимагає реакції ВР. Є законодавчі ініціативи, які встановлюють чіткі терміни служби, але вони заблоковані для розгляду на рівні профільного комітету, який не випускає їх у парламент", - сказала нардепка. 

Народна депутатка Інна Совсун акцентувала на тому, що через відсутність законодавчої ініціативи щодо демобілізації військові зустрічають третю зиму в окопах. 

"Де законопроєкт про встановлення чітких термінів служби? Я розумію, що всі колеги народні депутати, принаймні більшість з них, проголосували за законопроєкт про мобілізацію, повернулись додому до власних родин і забули про цю проблему. Але у нас є мільйон військових, які заходять у третю зиму в окопах. У нас є мільйони родин, які очікують на тих, хто зараз захищає нашу країну. І ми як парламент зараз вперто ігноруємо їхні права. Я дуже сподіваюсь, що ми отримаємо відповіді від уряду, коли цей законопроєкт буде розроблений. Щоб родини військовослужбовців, які зараз стоять і протестують проти бездіяльності ВР отримують відповідь на запитання, коли їхні чоловіки, кохані, тати, сини, матері, сестри та брати повернуться додому. Це ваша відповідальність", - підкреслила вона. 

Член оборонного комітету ВР нардеп Олександр Федієнко відповідаючи на запитання журналістів щодо законопроєкту про встановлення термінів служби, сказав, що у профільному комітаті також чекають, коли уряд виконає доручення. 

"Як тільки в комітет надійде відповідний законопроєкт, комітет одразу почне з ним працювати. (...) Комітет не може виступати ініціатором законодавчої зміни. Тому якщо хтось з депутатів, тієї ж опозиції, захоче зареєструвати відповідні зміни, то він потрапить у комітет. Комітет збирає усі законопроєкти й видає комітетський, але автором повинен бути хтось з депутатів", - сказав він. 

Водночас за словами Федієнка, станом на 18 грудня, "якихось пропозицій від кабміну не надходило".

  • У грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт було відкликано.
  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Втім, норму про демобілізацію виключили. 
  • Секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко 14 листопада заявив, що Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби. 

 

 

Теги:
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військові
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Військові новини
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