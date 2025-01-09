Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми РФ
Перед відокремленням енергосистем Балтійського регіону від мережі радянських часів Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури
Про це інформує Reuters.
Вказано, що енергосистеми країн Балтії наступного місяця від'єднуватимуть від мережі радянських часів, яка була спільною з Росією і Білоруссю.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що уряд звернувся до поліції з проханням забезпечити охорону об'єктів енергетичної інфраструктури, після спроб зірвати заплановане роз'єднання.
"Ми бачимо дуже чіткі і недвозначні спроби опонентів зірвати цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури", - зазначив він.
- Раніше стало відомо, що оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі підготували проєкти вартістю близько 600 млн євро для посилення безпеки енергооб'єктів.
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