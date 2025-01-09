Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми РФ

Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми РФ

Ольга Бабишена
9 січня, 2025 четвер
05:07
Світ Литва прапор

Перед відокремленням енергосистем Балтійського регіону від мережі радянських часів Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури

Зміст

Про це інформує Reuters

Вказано, що енергосистеми країн Балтії наступного місяця від'єднуватимуть від мережі радянських часів, яка була спільною з Росією і Білоруссю.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що уряд звернувся до поліції з проханням забезпечити охорону об'єктів енергетичної інфраструктури, після спроб зірвати заплановане роз'єднання.

"Ми бачимо дуже чіткі і недвозначні спроби опонентів зірвати цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури", - зазначив він. 

  • Раніше стало відомо, що оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі підготували проєкти вартістю близько 600 млн євро для посилення безпеки енергооб'єктів. 
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Литва
Енергетика
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.14
    Купівля 42.14
    Продаж 42.75
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 січня
05:35
Оновлено
лісові пожежі ліс пожежа
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі, знищені житлові будинки, в окрузі Лос-Анджелес евакуюють тисячі людей
05:31
Президент США Байден став прадідусем
04:25
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація вночі 9 січня
04:12
Пентагон
Адміністрація Байдена не встигне використати кілька мільярдів доларів з пакета допомоги Україні, - Пентагон
03:30
російська пропаганда
В Італії запланували показ пропагандистських фільмів РФ "Діти Донбасу" і "Майдан, дорога до війни". Держкіно відреагувало
02:37
Ілюстративне фото
РФ атакувала Степногірськ на Запоріжжі: через удар по житловому будинку загинули дві жінки
02:06
подружжя
На ТОТ українцям без паспорта РФ заборонять одружуватися, - Нацспротив
00:45
Ілюстративне фото
Спроба дестабілізації у Чаді: озброєні люди напали на президентську резиденцію, сталася стрілянина
2025, середа
8 січня
23:53
Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики Шейнбаум відповіла на пропозицію Трампа перейменувати Мексиканську затоку
23:31
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Російський пропагандист Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому
23:12
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулось 166 боєзіткнень, найважча ситуація на Курахівському напрямку
22:56
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій
"Челсі" знайшов, ким замінити Мудрика після допінг-скандалу
22:44
Дідьє Дешам
Дешам підтвердив, що піде з посади головного тренера збірної Франції
22:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Видно, що Трамп лишається ближчим до російських джерел інформації, аніж до українських": майор ЗСУ Омелян
22:37
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський вніс зміни до складу РНБО
22:14
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа окреслив конкретні терміни для завершення війни в Україні
22:07
Румунія вибори
У Румунії визначилися із датою повторних виборів президента
21:35
Оновлено
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя: 13 людей загинуло, є поранені
21:30
Роман Костенко
Закон про можливість безкарного повернення з СЗЧ має бути обмежений у термінах, – нардеп Костенко
21:26
Джей Опетая та Девід Ніка (праворуч)
Потенційний суперник Усика переміг нокаутом і захистив чемпіонський титул IBF
21:22
Володимир Зеленський
Зеленський особисто візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня
21:00
Ексклюзив
зсу артилерія
"Створити плацдарм на правому березі річки Оскіл для росіян буде практично неможливо": майор запасу НГУ Гетьман
20:49
Володимир Зеленський
Зеленський запевнив Санду, що Україна допоможе Молдові пройти енергокризу
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський домовився з еміром Катару далі працювати над поверненням викрадених РФ українських дітей
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удари по нафтобазі в Енгельсі, несподівані заяви Трампа, останній "Рамштайн" за каденції Байдена. Колонка Сергія Згурця
20:02
OPINION
Що сказав і чого не говорив Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго
19:56
швидка
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено 5 людей
19:47
Більшу увагу звертають на ротації: полковник СБУ Костенко щодо законопроєкту про демобілізацію
19:42
Андрій Сибіга
Сибіга закликав ОБСЄ відреагувати на страти росіянами українських військовополонених
19:39
Мін'юст
Мін’юст відновив роботу сайту після російської кібератаки
19:30
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
Повернути українців з Європи примусово просто неможливо, - нардеп Княжицький
19:29
Михайло Подоляк
В ОП розповіли, що потрібно для перелому у війні проти російських окупантів
19:20
Андрій Шевченко у "Челсі"
Трансфер Шевченка в "Челсі" визнали одним із найгірших в історії футболу
19:12
Данія
Гренландія може стати незалежною, але не частиною США, – очільник МЗС Данії
19:00
Олександр Мережко
"Він є бізнесменом": нардеп Мережко про стиль політики Трампа
18:57
Кинув собаку об сходи, після чого забив ногами: киянину повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами
18:55
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто назвав неприпустимими плани України заборонити транзит російської нафти
18:39
ґрати
Футболіста АПЛ звинувачують у трьох зґвалтуваннях, - The Telegraph
18:35
Оновлено
волонтери
Парламент ухвалив закон про волонтерство серед здобувачів освіти
18:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Нардеп Мережко розповів, як Трамп міг би виконати обіцянку зупинити війну в Україні за 24 години
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV