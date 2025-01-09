Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми РФ

Про це інформує Reuters.

Вказано, що енергосистеми країн Балтії наступного місяця від'єднуватимуть від мережі радянських часів, яка була спільною з Росією і Білоруссю.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що уряд звернувся до поліції з проханням забезпечити охорону об'єктів енергетичної інфраструктури, після спроб зірвати заплановане роз'єднання.

"Ми бачимо дуже чіткі і недвозначні спроби опонентів зірвати цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури", - зазначив він.