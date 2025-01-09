Мене насторожила одна заява: військовий експерт Снєгирьов про зустріч "Рамштайн-25"
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що на "Рамштайні-25" прозвучала заява, що це може бути остання зустріч у цьому форматі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Мене насторожила заява одного з учасників "Рамштайну", мовиться про колективного учасника, представників країн на цій зустрічі, з приводу того, що це, можливо, остання зустріч в цьому форматі. Однак якщо говорити про колективну підтримку європейських партнерів, то вони враховують сценарій, при якому США поставлять на паузу військово-технічну співпрацю. Але, знову ж таки, це контроверсійна версія, тому що Сполучені Штати заявили про передачу українській стороні макроекономічної допомоги на суму $15 млрд за рахунок заморожених російських активів, з яких тільки $1 млрд встигне передати адміністрація Байдена", - зауважив військовий експерт.
За його словами, відповідно постає питання того, що адміністрація Трампа бере на себе зобов'язання щодо підтримки України на суму $14 млрд. І це йде у розріз з лякалками чи побоюваннями, що США можуть заморозити військово-технічну допомогу.
"З іншого боку, давайте говорити про те, що європейські країни НАТО вже враховують побажання майбутнього президента США Дональда Трампа щодо збільшення фінансування витратної частини Альянсу як мінімум до рівня 3%. І вже декілька країн відзвітували про збільшення обсягу фінансування і власного ОПК, і так званої загальної скарбниці країн НАТО. Тобто тенденції позитивні щодо можливої підтримки України та можливості колективного протистояння російській загрозі безпосередньо самими країнами Альянсу", - резюмував Дмитро Снєгирьов.
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