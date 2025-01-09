На "Рамштайні" затвердили дорожні карти, що визначають стратегічні цілі України до 2027 року
У межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зазначається, що дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки.
"Наше головне завдання – збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони", заявив Умєров.
Так, Україна разом із партнерами визначила основні напрямки роботи, зокрема забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, а також підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.
Умєров пояснив, що дорожні карти є спільним результатом роботи України та партнерів.
- Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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