"Якщо ми хочемо повернути людей, треба створювати позитивні стимули": нардеп Мережко про повернення українців з-за кордону
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що для повернення українців з-за кордону потрібно використовувати позитивні стимули
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я прихильник того, щоб створювати позитивні стимули. Тому що негативні – це таки традиція радянщини, коли використовуються суто негативні інструменти впливу на поведінку людини", – сказав Мережко.
Він зазначив, що право виконує дві основні функції – мотиваційну, яка впливає на свідомість людини, та педагогічну, що виховує її. Так, на думку нардепа, для досягнення результату, потрібно використовувати саме позитивні стимули.
"Це питання не тільки юридичне, а питання психології й масової свідомості. Якщо ми хочемо повернути людей, треба створювати позитивні стимули, щоб це впливало на їхню свідомість, і вони просто хотіли б повернутися", – вважає Мережко.
Водночас він додав, що це важко з огляду на брак коштів, оскільки Україна перебуває в складній фінансовій ситуації.
"Добре, що є міністерство, яке думає над тим, як повернути наших людей. Але знову ж таки, знаєте, якщо людина опинилась за кордоном, то використовувати негативні важелі, це доволі... (неправильно, – ред.). Краще створити позитивні стимули в самій країні. Треба думати над тим, що ми можемо реально зробити", – резюмував нардеп.
- Раніше міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.
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