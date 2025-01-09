"Якщо ми хочемо повернути людей, треба створювати позитивні стимули": нардеп Мережко про повернення українців з-за кордону

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я прихильник того, щоб створювати позитивні стимули. Тому що негативні – це таки традиція радянщини, коли використовуються суто негативні інструменти впливу на поведінку людини", – сказав Мережко.

Він зазначив, що право виконує дві основні функції – мотиваційну, яка впливає на свідомість людини, та педагогічну, що виховує її. Так, на думку нардепа, для досягнення результату, потрібно використовувати саме позитивні стимули.

"Це питання не тільки юридичне, а питання психології й масової свідомості. Якщо ми хочемо повернути людей, треба створювати позитивні стимули, щоб це впливало на їхню свідомість, і вони просто хотіли б повернутися", – вважає Мережко.

Водночас він додав, що це важко з огляду на брак коштів, оскільки Україна перебуває в складній фінансовій ситуації.

"Добре, що є міністерство, яке думає над тим, як повернути наших людей. Але знову ж таки, знаєте, якщо людина опинилась за кордоном, то використовувати негативні важелі, це доволі... (неправильно, – ред.). Краще створити позитивні стимули в самій країні. Треба думати над тим, що ми можемо реально зробити", – резюмував нардеп.