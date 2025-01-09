Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США, найбільше - у "Wicked: Чародійка" та "Шьоґун"
Гільдія акторів США оприлюднила список номінантів на SAG Awards 2025. Серед претендентів на нагороду опинився і росіянин Юрій Борисов за роль у фільмі "Анора"
Про це пише Variety.
Гільдія акторів США (SAG) оголосила номінантів на премію, яка відзначає акторську майстерність. Лідерами за кількістю номінацій стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва отримали по 5 номінацій.
Біографічний фільм Джеймса Менголда про Боба Ділана "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" отримав 4 номінації.
Голлівуд продовжує толерувати росіян, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану.
Список номінантів на премію SAG Awards 2025 виглядає наступним чином:
Фільми
Найкращий чоловіча головна роль:
- Едріен Броуді, "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Деніел Крейг, "Квір"
- Колман Домінго, "Сінг-Сінг"
- Ральф Файнс, "Конклав"
Найкраща жіноча головна роль:
- Памела Андерсон, "Остання танцівниця"
- Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
- Майкі Медісон, "Анора"
- Демі Мур, "Субстанція"
Найкращий актор другого плану:
- Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"
- Юрій Борисов, "Анора"
- Киран Калкин, "Справжній біль"
- Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"
Найкраща акторка другого плану:
- Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"
- Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"
- Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"
- Зої Салдана, "Емілія Перес"
Телебачення та серіали
Найкращий актор телебачення:
- Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"
- Коллін Фаррелл, "Пінгвін"
- Річард Гедд, "Оленя"
- Кевін Клайн, "Дісклеймер"
- Ендрю Скотт, "Ріплі"
Найкраща акторка телебачення:
- Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall
- Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"
- Джоді Фостер, "Справжній детектив"
- Лілі Гледстоун, "Під мостом"
- Крістін Міліоті, "Пінгвін"
Найкращий актор драматичного серіалу:
- Таданобу Асано, "Шьоґун"
- Джефф Бріджес, "Старий"
- Геррі Олдман, "Повільні коні"
- Едді Рейдмейн, "День шакала"
- Хіроюкі Санада, "Шьоґун"
Найкраща акторка драматичного серіалу:
- Кеті Бейтс, "Метлок"
- Нікола Кулан, "Бріджертони"
- Еллісон Дженні, "Дипломат"
- Кері Расселл, "Дипломат"
- Анна Саваі, "Шьоґун"
Найкращий актор комедійного серіалу:
- Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"
- Тед Денсон, "Людина із середини"
- Гаррісон Форд, "Терапія"
- Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
- Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Найкраща акторка комедійного серіалу:
- Крістен Белл, "Ніхто цього не хоче"
- Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"
- Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"
- Айо Едебірі, "Ведмідь"
- Джин Смарт, "Хитрощі"
Днями оголосили номінантів на премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. Серед претендентів на престижну нагороду опинилися творці стрічки "Порцелянова війна" про війну в Україні Брендан Белломо та Слава Леонтьєв.
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