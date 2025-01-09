Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США, найбільше - у "Wicked: Чародійка" та "Шьоґун"

Про це пише Variety.

Гільдія акторів США (SAG) оголосила номінантів на премію, яка відзначає акторську майстерність. Лідерами за кількістю номінацій стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва отримали по 5 номінацій.

Біографічний фільм Джеймса Менголда про Боба Ділана "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" отримав 4 номінації.

Голлівуд продовжує толерувати росіян, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану.

Список номінантів на премію SAG Awards 2025 виглядає наступним чином:

Фільми

Найкращий чоловіча головна роль:

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Деніел Крейг, "Квір"

Колман Домінго, "Сінг-Сінг"

Ральф Файнс, "Конклав"

Найкраща жіноча головна роль:

Памела Андерсон, "Остання танцівниця"

Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор другого плану:

Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"

Юрій Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Справжній біль"

Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"

Найкраща акторка другого плану:

Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"

Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Телебачення та серіали

Найкращий актор телебачення:

Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"

Коллін Фаррелл, "Пінгвін"

Річард Гедд, "Оленя"

Кевін Клайн, "Дісклеймер"

Ендрю Скотт, "Ріплі"

Найкраща акторка телебачення:

Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall

Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Лілі Гледстоун, "Під мостом"

Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Таданобу Асано, "Шьоґун"

Джефф Бріджес, "Старий"

Геррі Олдман, "Повільні коні"

Едді Рейдмейн, "День шакала"

Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

Найкраща акторка драматичного серіалу:

Кеті Бейтс, "Метлок"

Нікола Кулан, "Бріджертони"

Еллісон Дженні, "Дипломат"

Кері Расселл, "Дипломат"

Анна Саваі, "Шьоґун"

Найкращий актор комедійного серіалу:

Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"

Тед Денсон, "Людина із середини"

Гаррісон Форд, "Терапія"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща акторка комедійного серіалу:

Крістен Белл, "Ніхто цього не хоче"

Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"

Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"

Айо Едебірі, "Ведмідь"

Джин Смарт, "Хитрощі"

Днями оголосили номінантів на премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. Серед претендентів на престижну нагороду опинилися творці стрічки "Порцелянова війна" про війну в Україні Брендан Белломо та Слава Леонтьєв.