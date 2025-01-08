Режисерів "Порцелянової війни" Леонтьєва та Белломо номінували на премію Гільдії режисерів США
Творці стрічки "Порцелянова війна" про війну в Україні Брендан Белломо та Слава Леонтьєв номіновані на премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно
Списки номінантів оприлюднили на сайті DGA.
Режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв претендують на нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за документальний фільм "Порцелянова війна". Вони опинилися у списку номінантів за видатні режисерські досягнення в документальному кіно за 2024 рік.
"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки.
Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого "Порцелянова війна" була дебютною роботою.
"Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях). "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, - зауважує Слава. - Так ми уникаємо стирання", - описує фільм Deadline.
Окрім творців "Порцелянової війни", серед номінантів у цій категорії опинилися:
- Джуліан Брейв Нойзкет і Емілі Кассі (за фільм "Цукрова тростина");
- Йохан Грімонпрез (за фільм "Саундтрек до фільму "Державний переворот");
- Ібрагім Наш'ат (за фільм "Голлівудгейт");
- Наталі Рей і Анджела Паттон (за фільм "Дочки").
На початку року ця документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на престижному кінофестивалі Sundance у США.
Стрічка також потрапила до шортліста "Оскара-2025".
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