Режисерів "Порцелянової війни" Леонтьєва та Белломо номінували на премію Гільдії режисерів США

Списки номінантів оприлюднили на сайті DGA.

Режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв претендують на нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за документальний фільм "Порцелянова війна". Вони опинилися у списку номінантів за видатні режисерські досягнення в документальному кіно за 2024 рік.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки.

Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого "Порцелянова війна" була дебютною роботою.

"Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях). "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, - зауважує Слава. - Так ми уникаємо стирання", - описує фільм Deadline.

Окрім творців "Порцелянової війни", серед номінантів у цій категорії опинилися:

Джуліан Брейв Нойзкет і Емілі Кассі (за фільм "Цукрова тростина");

Йохан Грімонпрез (за фільм "Саундтрек до фільму "Державний переворот");

Ібрагім Наш'ат (за фільм "Голлівудгейт");

Наталі Рей і Анджела Паттон (за фільм "Дочки").

На початку року ця документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на престижному кінофестивалі Sundance у США.

Стрічка також потрапила до шортліста "Оскара-2025".