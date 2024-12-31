Deadline вніс "Порцелянову війну" до десятки найкращих документалок 2024 року

Про це йдеться у матеріалі Deadline.

Американське видання склало список з десяти найкращих документальних фільмів року. У ньому опинилася і українська документалка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова.

"Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях). "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, - зауважує Слава. - Так ми уникаємо стирання", - пише про фільм у своєму огляді Меттью Кері.

Редактор Deadline називає "Порцелянову війну" художнім тріумфом, високо оцінюючи роботу близького друга подружжя, фотографа Андрія Стефанова, який став оператором, декоративні проєкти Ані та музику гурту "ДахаБраха", що звучить у фільмі.

"Навіть воєнні кадри дивують своєю тривожною інтимністю: я ніколи не бачив кадрів, знятих від першої особи, подібних до тих, що показані в документальному фільмі, що показує надзвичайно граційне падіння мінібомби на російську бронетехніку", - додав редактор.

До списку Deadline також увійшли:

"Щоденники з чорної скриньки" (Black Box Diaries), реж. Іто Сіорі;

"Дагомея" (Dahomey), реж. Маті Діоп;

"Доньки" (Daughters), реж. Наталі Рей, Анджела Паттон;

"Остання подорож" (The Last Journey), реж. Філіп Хаммар;

"Немає іншої землі" (No Other Land), реж. Юваль Абрахам, Басіл Адра, Рейчел Сор, Хамдан Баллал;

"Квіндом" (Queendom), реж. Аґнія Ґалданова;

"Чудове життя Ібеліна" (The Remarkable Life Of Ibelin), реж. Бенжамін Рі;

"Саундтрек до державного перевороту" (Soundtrack To A Coup D’Etat), реж. Йохан Грімонпрез;

"Цукрова тростина" (Sugarcane), реж. Емілі Кессі, Джуліа Брейв Нойзкет.

На початку року ця документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на престижному кінофестивалі Sundance у США.

Стрічка також потрапила до шортліста "Оскара-2025".