Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлістів "Оскара-2025"

Про це повідомляється на сайті американської кіноакадемії.

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шортлісти 97-ї премії "Оскар" у 10 категоріях: повнометражний документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний повнометражний фільм, макіяж і зачіска, музика (оригінальна музика), музика (оригінальна пісня), короткометражний анімаційний фільм, короткометражний фільм у прямому ефірі, звукові та візуальні ефекти.

До коротких списків потрапили дві документальні стрічки про війну в Україні.

Українська документалка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва претендує на нагороду в номінації "Повнометражний документальний фільм".

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Це зворушлива робота про тендітність мистецтва і збереження людяності за будь-яких умов, навіть за умов жорстокої війни.

"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя", - йдеться в описі фільму.

У номінації "Документальний короткометражний фільм" опинилася стрічка "Одного разу в Україні" Бетсі Вест та Ерла Мака, створена у копродукції України та США.

Фільм розповідає історію війни в Україні очима дітей. У стрічці показано, як діти з креативністю та фантазією трансформували зруйновані ракетами двори й дитячі майданчики, вигадували казки, де овочеві армії перемагають російських нападників, продовжували українські традиції музики й танців у розбомблених студіях.

Фінальний список номінантів на "Оскар-2025" оголосять 17 січня.

Церемонія нагородження пройде в ніч проти 3 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.