Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Українська документалка "Порцелянова війна" отримала дві номінації на американську премію кінокритиків

Українська документалка "Порцелянова війна" отримала дві номінації на американську премію кінокритиків

Дар'я Тарасова
15 жовтня, 2024 вiвторок
11:39
Кіно На фото: "Порцелянова війна"

Премія "Вибір критиків" оголосила номінантів, український фільм претендує на нагороди у категоріях "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм"

Зміст

Про це повідомляється на сайті премії.

Асоціація Critics Choice (CCA) оголосила номінантів дев’ятої щорічної премії Critics Choice Documentary Awards (CCDA). Переможці будуть оголошені на гала-заході в неділю, 10 листопада 2024 року, в The Edison Ballroom на Манхеттені. Ведучим церемонії буде давній прихильник події та актор Еріх Берген.

В оприлюднені CCDA списки цьогорічних номінантів потрапив і український фільм американського режисера Брендана Белломо та харківського митця і колишнього військовослужбовця Слави Леонтьєва.  "Порцелянова війна" представлений у двох категоріях - "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм". 

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Це зворушлива робота про тендітність мистецтва і збереження людяності за будь-яких умов, навіть за умов жорстокої війни.

"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя", - йдеться в описі фільму.

  • У січні фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США
Теги:
Культура
Війна з Росією
Читайте також:
осінь дощ
Автор Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю, - Сеул
Автор Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.81
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
12:40
Фінляндія
Сподіваються на певну форму вирішення конфлікту: у МЗС Фінляндії попередили про втому Заходу від війни в Україні
12:33
Національний кешбек
Відтепер перевірити товар на участь у програмі "Національний кешбек" можна в Дії
12:26
Ексклюзив
Акція «Ні… можу, заради України»
Від кордону Румунії до лінії фронту в Запоріжжі: американська пара організувала благодійний забіг на підтримку українців
12:13
Google
У Ростелекомі закликали користувачів готуватися до відключення РФ від сервісів Google
12:12
Олександр Литвиненко
Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна готується до масованих ударів РФ по енергетиці
12:00
фейкове замінування
"Усі виявились неправдивими": правоохоронці 14 жовтня опрацювали понад 2 тис. викликів про мінування адмінбудівель
12:00
OPINION
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
11:49
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньягу пообіцяв Байдену, що ЦАХАЛ не битиме по нафтових чи ядерних об’єктах Ірану, - WP
11:47
ґрати
Незаконно привласнили 4 млн грн: екскерівника Нікопольської РДА та двох його спільників засудили до 7 років
11:40
Ілюстративне фото
У Херсоні через російські обстріли не працює електротранспорт
11:34
електроенергія
Через зниження температури зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
11:34
Ексклюзив
путін літак
У вирву війни Росія все більше затягує інші країни, - військовий експерт Селезньов
11:16
Вимагали в чоловіка $60 тис. під виглядом працівників ДБР: експравоохоронцю і його спільнику з Одеси оголосили підозру
11:09
Віктор Медведчук
Останній годинник Медведчука продали на аукціоні за 285 тис. грн
11:06
транзит газу, газ
У ЄС обговорюють можливість зберегти транзит російського газу через Україну, - Bloomberg
10:58
Жозеп Боррель
Ситуація перед виборами в Грузії більш гнітюча, ніж у Молдові, - Боррель
10:49
радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин
"Історія дуже неконкретна": радник президента Литвин щодо заяви УП про системний тиск
10:49
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Миколаєві загинула людина, є поранені
10:45
Франція
Цьогоріч допомога Україні від Франції не досягне €3 млрд, обіцяних у безпековому договорі
10:38
Єгипет
У Єгипті автобус зі студентами потрапив у ДТП: відомо про 12 загиблих і 33 поранених
10:36
Google лого
Google підписав угоду про використання невеликих ядерних реакторів для центрів обробки даних з ШІ
10:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворожа логіка війни на виснаження не працює на РФ, як вони очікували, - Згурець
10:24
водопостачання
У Дніпрі й області можливі перебої з водопостачанням: причина
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
10:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Війна" журналіста Вудворда та як українські бригади вправляються, щоб залучити новобранців. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
10:17
У Вікіпедії стартував Тиждень української мови: як долучитися
10:12
Наводив вогонь РФ на свою бригаду у Часовому Яру: СБУ затримала 22-річного оператора БПЛА
10:00
OPINION
Навіщо Путіну північнокорейські вояки?
09:49
Іран
Іран відреагував на нові санкції ЄС, назвавши їх безпідставними, і заперечив постачання балістичних ракет РФ
09:45
Трамп
"Зіткнеться з серйозними наслідками": Білий дім застеріг Іран від погроз на адресу Трампа
09:37
Ексклюзив
полонені окупанти
Велика кількість військових РФ здається в полон через низький моральний дух, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" Отченаш
09:32
грузія
"Уряд обрав інший курс": у Британії заявили про заморозку діалогу з Грузією в сфері оборони
09:24
трамп путін
Путін "любив" говорити про можливе вторгнення в Україну, - Трамп
09:07
У Пентагоні назвали навчання Китаю біля Тайваню безвідповідальними та дестабілізаційними
09:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
ЗСУ стримують ворога попри нові резерви РФ: начальник Луганської ОВА про запеклі бої на Луганщині
08:58
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Армія Ізраїлю за добу завдала понад 230 ударів по об'єктах бойовиків у Лівані та Газі
08:41
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував рекордну кількість літаків КНР, що брали участь у військових навчаннях
08:38
ППО
Сили ППО за ніч знищили 12 з 17 російських БПЛА: 4 з них - локаційно втрачено
08:34
Херсонська область
За минулу добу на Херсонщині через ворожі атаки загинули 4 людини, 6 отримали поранення
08:22
Оновлено
ЗСУ
Майже 200 боєзіткнень за добу, найбільше - на Курахівському напрямку: у Генштабі розповіли про обстановку на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV