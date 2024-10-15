Українська документалка "Порцелянова війна" отримала дві номінації на американську премію кінокритиків
Премія "Вибір критиків" оголосила номінантів, український фільм претендує на нагороди у категоріях "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм"
Про це повідомляється на сайті премії.
Асоціація Critics Choice (CCA) оголосила номінантів дев’ятої щорічної премії Critics Choice Documentary Awards (CCDA). Переможці будуть оголошені на гала-заході в неділю, 10 листопада 2024 року, в The Edison Ballroom на Манхеттені. Ведучим церемонії буде давній прихильник події та актор Еріх Берген.
В оприлюднені CCDA списки цьогорічних номінантів потрапив і український фільм американського режисера Брендана Белломо та харківського митця і колишнього військовослужбовця Слави Леонтьєва. "Порцелянова війна" представлений у двох категоріях - "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм".
"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Це зворушлива робота про тендітність мистецтва і збереження людяності за будь-яких умов, навіть за умов жорстокої війни.
"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя", - йдеться в описі фільму.
- У січні фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США
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